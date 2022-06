Columnisten eisen fusie PvdA en GroenLinks Opinie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 976 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Nick Normal

De PvdA en GroenLinks moeten nú fuseren. Dit eist een groep columnisten van ‘betere kranten’. Doen de partijen dit niet, dan dreigen de columnisten beide partijen in hun stukjes irrelevant te verklaren.

De partijen raadplegen momenteel hun leden over de vraag of hun fracties in de Eerste Kamer vanaf volgend jaar samen moeten optrekken onder een nog onbekend programma en nader aan te wijzen voorzitter. Sommigen zien dit als een opmaat naar volledige fusie. PvdA en GroenLinks stemmen in de Tweede Kamer bijna altijd hetzelfde, behalve als de PvdA in de regering zit en GroenLinks niet. Die laatste situatie kan met een fusie voorkomen worden.

Voor de columnisten gaat het allemaal niet snel genoeg. “Hartstikke leuk dat die partijen leden hebben die al het werk doen en daarom denken dat ze het voor het zeggen hebben, maar dat is mierenneuken“, zegt woordvoerder Bert Wagendorp. “Wij hebben geanalyseerd wat het beste is voor Nederland en het zou toch ongehoord zijn als een kleine minderheid van partijleden dat meent te mogen tegenhouden. Stuurlui aan wal hebben ook rechten!”

Volgens de columnisten zijn er fundamentele bezwaren tegen het afblazen van een fusie. Wagendorp: “Zowel columnisten als kiezers houden van helderheid. Samengaan van PvdA en GroenLinks vergroot de helderheid. Met één grote centrumlinkse partij in de regering voorkom je dat een andere centrumlinkse partij in de oppositie gaat beweren dat er teveel concessies zijn gedaan. Dat is verwarrend en daar houden wij niet van. Het is niet voor niets dat je steeds minder politieke verslaggeving ziet in de krant en steeds meer stukjes met overzichtelijke meningen. Mensen houden van simpele voorstellingen van zaken. Daarom negeren we liefst ook het bestaan van SP, PvdD en Bij1.”

Partijbaron Huub Bellemakers van GroenLinks bestrijdt dat reductie van het aantal politieke partijen een doel op zich zou moeten zijn: “De politieke arena is een moshpit waarin je keihard tegen elkaar op kunt springen en het toch samen naar je zin hebben. Je hoeft niet allemaal hetzelfde T-shirt aan. Als fusie onvermijdelijk is, moet de nieuwe partij in elk geval Redblooded Green Axed Fascistslasher heten. Anders ben ik weg.”

Wagendorp vindt speculeren over een nieuwe partijnaam juist voorbarig: “Partijbeginselen en naam zijn van later zorg. Eerst moeten we de boel bij elkaar vegen. Anders wordt het voor ons columnisten heel erg moeilijk onze teleurstelling te verbergen, net als de vorige keren dat het niet doorging. Als onze eisen niet worden ingewilligd, zullen we in onze stukjes keihard afrekenen met linkse mensen die elkaar de maat nemen.”