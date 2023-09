Columniste Yesim Candan trekt zich binnen een dag terug als D66-kandidaat na rel op sociale media

Columniste Yesim Candan trekt zich terug als kandidaat-Kamerlid voor D66. Dat meldt zij op X, voorheen Twitter. Candan stelt vast dat haar kandidatuur "zeer veel vragen en reacties" heeft opgeroepen. Dat had te maken met een oude column waarin zij D66 een "elitaire partij" noemde.

De column ging over een spotprent over Sigrid Kaag waarin zij door cartoonist Ruben Oppenheimer als heks werd afgebeeld en afvloog op de Twin Towers met daarop het gezicht van Mark Rutte. Op de prent kwam veel kritiek, ook uit D66-kringen, niet alleen vanwege het gebruik van de aanslagen van 11 september 2001, maar ook omdat Kaag vaak het doelwit was van vrouwenhaat en regelmatig voor heks werd uitgemaakt, onder meer door PVV-leider Geert Wilders. Candan noemde de reactie van D66'ers "een sterk staaltje selectieve vrijheid van meningsuiting".