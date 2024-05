Colombia verbreekt banden met Israël vanwege genocidale regering

De linkse president van Colombia, Gustavo Petro, heeft op een 1 mei bijeenkomst in de hoofdstad Bogota aangekondigd dat zijn land de diplomatieke banden met Israël verbreekt . Petro geeft als reden dat het genocidale beleid van de regering Netanyahu die een extreem gewelddadige oorlog tegen de Palestijnse bevolking voert. "De tijd van genocide, het uitroeien van een hele bevolking, kan niet onder onze ogen terugkeren. We kunnen niet passief blijven, als Palestina sterft, sterft de mensheid."

Israël is een van de belangrijkste wapenleveranciers voor het Colombiaanse leger. De relatie werd in de jaren '80 verstevigd toen Colombia Israëlische militaire vliegtuigen aanschafte om in te zetten tegen de guerrillabeweging en drugskartels in het land. Sinds Petro in 2022 werd gekozen is hij de relatie met tussen Colombia en Israël gaan herzien.