Colombia dreigt banden met Israël te verbreken: 'Wij steunen geen genocide' Actueel • Vandaag

De Colombiaanse president Gustavo Petro overweegt de officiële betrekkingen met Israël op te schorten. “Wij steunen geen genocides”, motiveerde hij zijn stellingname op X, het platform dat beter nog gewoon Twitter zou kunnen heten.

Met het dreigement van Petro bereikt de relatie tussen Colombia en Israël een nieuw dieptepunt. Daags na de aanslagen noemde Petro de Israëlische regering op X al ‘neonazi’s’. Volgens de Colombiaanse president zijn de Palestijnen het slachtoffer van groot onrecht. “Als ik in ’33 in Duitsland had gewoond, zou ik aan de kant van de Joden hebben gevochten en als ik in 1948 in Palestina had gewoond, zou ik aan de Palestijnse kant hebben gevochten”, schreef hij.

Het Joods Wereldcongres noemde de verklaring van Petro “een belediging voor de zes miljoen slachtoffers van de Holocaust en het Joodse volk”. Dat weerhield Petro er niet van om in de daaropvolgende dagen opnieuw parallellen te trekken tussen de ultrarechtse regering in Israël en de nazi’s. “Ik ben in het concentratiekamp Auschwitz geweest en zie hoe dat nu wordt gekopieerd in Gaza”, schreef hij onder meer. Ook vergeleek hij de retoriek van de Israëlische minister van Defensie Yoav Galant, die sprak over ‘menselijke beesten’ in Gaza, met die van de nazi’s.

Persbureau IPS bericht: “Eerder op maandag raakte bekend dat de Colombiaanse ambassadeur in Israël op het matje geroepen was door de Israëlische autoriteiten, voor een ‘berispend gesprek’. Ook liet het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat de uitvoer van militaire producten naar Colombia stopgezet werd. Israël is een van de grootste wapenleveranciers van het Zuid-Amerikaanse land.”