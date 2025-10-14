College Uithoorn geeft extreemrechts de Nederlandse vlag cadeau Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 441 keer bekeken • bewaren

Terwijl die vlag symbool is van wat ons verbindt.

Het gemeentebestuur van Uithoorn heeft zichzelf enorm voor paal gezet, of liever gezegd voor vlaggenstok. Het laat de Nederlandse driekleur uit het straatbeeld verwijderen omdat dit de weggebruikers afleidt en door sommigen als intimiderend ervaren wordt. Het eerste argument is merkwaardig want andersoortige vlaggen zoals die van Palestina of de lhbtq+ gemeenschap blijven hangen.

Nu hebben die Nederlandse vlaggen in Uithoorn een politieke betekenis: ze worden opgehangen door tegenstanders van een asielzoekerscentrum. Deze dinsdag heeft de gemeenteraad daarover een debat. En de tegenstanders op straat – althans een deel daarvan – heeft zich op hardhandige wijze laten zien. Een groep tegenstanders van het AZC heeft zelfs geprobeerd het gemeentehuis binnen te dringen

Dat is geen reden om hen ook nog de Nederlandse vlag cadeau te geven. Dat doet het gemeentebestuur door het uithangen niet alleen te verbieden maar daar ook op te handhaven. Dat is een enorm cadeau voor extreemrechts. Die vlag is van ons allemaal. Die vlag is een symbool van wat ons verbindt. Een College van B en W hoort dat te weten. Je kunt de tegenstanders van een AZC hoogstens vragen waarom zij rondlopen met een vlag die juist inclusie en verbinding tot uiting brengt, terwijl zij om uitsluiting schreeuwen.

Ik heb het al eerder betoogd: laat de Nederlandse vlag niet kapen door extreemrechts.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

