'Cold turkey' afkicken van gratis geld door dit kabinet roept terecht veel weerstand op Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Het schrappen en korten op veel subsidies, de bezuiniging van 1 miljard op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en het over de schutting gooien van meer taken bij de gemeentes zonder extra geld daarvoor beschikbaar te stellen, brengt terecht veel onrust in de samenleving teweeg.

Goede politieke verklaringen voor dat beleid zijn er feitelijk ook niet te geven. Anders dan dat het 'gewoon moet'. Vanwege afgesproken financiële afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Voor welke paragraaf in het hoofdlijnenakkoord vooral de VVD en NSC nadrukkelijk hebben gevochten.

Evenals in de vele Rutte-kabinetten ontbreekt het ook in het hoofdlijnenakkoord en het regeringsprogramma van het kabinet Schoof aan visie om de samenleving behoedzaam door alle crisissituaties, waar ons land al jaren mee kampt, te loodsen en aan alle problemen het hoofd te kunnen bieden. Zonder visie worden veel beleidskeuzes ad hoc genomen, zonder rekening te houden met de gevolgen ervan op de langere termijn. Alle huidige crisissituaties zijn ontstaan of verergert onder het premierschap van Rutte.

De PVV, de grootste coalitiepartij, heeft haar visitekaartje als regeringspartij afgegeven. Haar kroonjuweel van 'het strengste asielbeleid' ooit is na veel water bij de wijn te hebben gedaan op papier bekend gemaakt en het wachten is of deze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Deskundigen zetten daar, gelet op de stemverhouding in de Eerste Kamer, vraagtekens bij. Veel meer hoeft van deze regeringspartij niet verwacht te worden gelet op de organisatiestructuur van de PVV. Waarin de Stichting Groep Wilders met haar enig bestuurslid Wilders, in zijn eentje de PVV aanstuurt. Zijn wil is wet en dat heeft hij bewust juridisch zo geregeld om als autocraat zijn partij in een democratische rechtsstaat altijd te kunnen leiden.

In het kabinet Schoof kunnen met name de VVD en NSC verantwoordelijk gehouden worden voor het “cold turkey“ afkicken van gratis geld. Zij hebben het belang van het strikt de hand op de portemonnee houden op de korte termijn belangrijker geacht dan deze bezuinigingen grondig te onderbouwen met een doorwrochte visie waarom het afkicken van gratis geld op lange termijn wellicht helemaal niet zo ongunstig voor Nederland hoeft te zijn.

Nederland is een kenniseconomie en heeft een kenniseconomie als verdiencapaciteit voor de toekomst ook hard nodig. Op dat harde en onbetwiste economische feit past volstrekt niet een bezuiniging van 1 miljard euro op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het reduceren van een subsidie voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Als voorbeeld van noodzakelijke motoren en aanjagers van onze kenniseconomie. Een vertrek van excellente onderzoekers naar het buitenland wordt met die bezuiniging wel erg aangemoedigd.

De contraproductieve beleidskeuzes in het hoofdlijnenakkoord om wel de eigen bijdrage in de zorg te halveren en gelijktijdig 1 miljard te bezuinigen in onze toekomstige kenniseconomie van waaruit de overheid haar belastinginkomsten moet verkrijgen om zo’n verlaging blijvend te kunnen maken, toont aan hoe bizar dit visieloze kabinet Schoof met de problemen van ons land omgaan.