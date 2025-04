Coenradie pissig op eigen PVV die wel harder wil straffen maar daar 0 euro voor over heeft

PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie scherpe is behoorlijk pissig op het uitblijven van extra budget voor het gevangeniswezen. Coenradie, die eerder al in aanvaring kwam met haar eigen partijleider Geert Wilders, zegt dat de door haar partij beloofde zwaardere straffen uit het regeerakkoord onmogelijk zijn zonder financiële middelen.

"Deze coalitie heeft de mond vol van zwaarder straffen. Ik zie niet hoe dat mogelijk is met 0 euro budget," aldus een zichtbaar teleurgestelde Coenradie. De staatssecretaris had een claim van 400 miljoen euro neergelegd om het nijpende cellentekort op te lossen, maar kreeg precies niks.

Wilders erkende woensdag dat er geen extra geld komt voor het gevangeniswezen: "Helaas, daar was te weinig geld voor." Dit terwijl hij en zijn partij juist hameren op strengere straffen in het regeerakkoord.

Coenradie waarschuwt nu dat zonder structurele oplossingen, zoals het heropenen van de gevangenis in Almere en renovatie van bestaande inrichtingen, de problemen alleen maar zullen verergeren. "Het is denkbaar dat we gedetineerden in de toekomst drie of vier weken eerder moeten vrijlaten. En dat wil helemaal niemand." waarschuwt dee staatssecretaris die de situatie vergelijkt met "de leerplicht hebben maar geen scholen".