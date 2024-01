Code rood in daklozenopvang: wat doet rechtse Kamermeerderheid?

23 jan. 2024 - 18:59

Het zijn vooral Oost Europeanen die voor de "groei" aan daklozen zorgen. Geen werk/baan meer, huisvesting kwijt. Het uitbuit model van de slachterijen, distributie centra en kassen tuinders. Alles zodat men eindgebruiker, de consument, er lekker goedkoop mee uit is. Want geen cent te veel hoor. Alle tussenpartijen die er iets, en als beursgenoteerd, de aandeelhouder natuurlijk wie er aan verdienen. Het is aan welke kant je staat. De inkoper, de consument of de (buitenlandse) werknemer.