‘Code rood in China: Wopke Hoekstra uit Bussum komt eraan’

In China is het code rood, weet Marcel van Roosmalen. “Het moment dat ze vrezen komt steeds dichterbij. Nog even en dan landt Wopke Hoekstra uit Bussum in Beijing”, vertelt de Druktemaker in De Nieuws BV. “Maak je borst maar nat China. Ze kennen hem nog niet als wij hem kennen. Voor hetzelfde geld zet hij de eeuwenoude handelsrelatie met de Chinezen op het spel. Want als het om principes gaat heb je aan onze regering een hele kwade. Dan maar geen miljardenorders.”

“Hij zal nadrukkelijk even aanstippen waar wij Nederlanders voor staan. Dat mensenrechten, milieu en democratie veel belangrijker voor ons zijn dan geld. Een vinger uitsteken naar Taiwan is een aanval op Nederland. Als we met onze satellieten binnenkort nog een keer een concentratiekamp zien is het einde verhaal. Later als we terugkijken op deze gekke tijd, zullen onze kinderen het nog vaak over Wopke Hoekstra hebben. Die gekke democratische reus die verder ging dan alle anderen. Een wijs man als Hoekstra is misschien sterfelijk, maar zijn nalatenschap heeft eeuwigheidswaarde: Jezus Christus – Martin Luther King – Gandhi – Hoekstra.”