Code oranje afgekondigd, klimaatcrisis leidt tot extreme hitte

Het KNMI heeft voor dinsdag en woensdag code oranje afgekondigd voor delen van Noord-Brabant, Gelderland en de hele provincie Limburg. Dat wil zeggen dat "er grote kans is op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast". In dit geval door extreme hitte met voor Nederland zeer ongebruikelijke temperaturen die oplopen tot 34 graden. In de rest van het land geldt de minder urgente code geel wat wil zeggen dat er kans is op gevaarlijk weer.

Het KNMI waarschuwt de bevolking:

De hitte houdt in het hele land tot en met woensdag aan. Hiervoor is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dinsdag en woensdag is er extreme hitte in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, ook in de nacht. Iedereen kan klachten krijgen zoals uitdroging en oververhitting, maar vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Doe geen zware lichamelijke activiteiten tussen 12:00 en 18:00 uur. Er is weinig wind, veel zon en het kan benauwd aanvoelen.

Het KNMI adviseert uit de zon te blijven, zonnebrandcrème te gebruiken, genoeg water te drinken en geen zware lichamelijke activiteiten te ondernemen tussen 12 uur en 18 uur.

"Omdat de kans bestaat dat de maximumtemperaturen in deze provincies twee dagen op rij boven de 36 graden uitkomt, kondigt het KNMI code oranje af", zegt Maurice Middendorp, meteoroloog bij Buienradar. De laatste keer dat code oranje gold voor extreme hitte was op 19 juli 2022. De waarschuwing gold toen alleen in het midden en zuiden van het land. Met code oranje zegt het KNMI: wees voorbereid. Er is weinig wind, veel zon en het kan benauwd aanvoelen. Geadviseerd wordt om voldoende water te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken.

Het Nationaal Hitteplan is bedoeld voor organisaties en professionals in de zorg en mantelzorgers. Zij moeten maatregelen treffen om de meest kwetsbare burgers te beschermen tegen de extreme hitte.

Vlakbij de grens met Nederland viel maandagochtend de trein van Brussel naar Amsterdam uit. Ook de airco werkte niet meer. Passagiers zaten urenlang opgesloten maar werden tegen het einde van de ochtend bevrijd voordat de temperatuur het maximum bereikte.

Ondertussen woeden in Italië hevige bosbranden die zelfs de badgasten verrasten in onder meer het Toscaanse Puntone di Scarlino. Helikopters werden ingezet om het vuur te bestrijden.

In het zuiden van Spanje stijgt de temperatuur tot "ongekende hoogten". Op sommige plaatsen wordt 46 graden bereikt.

Toeristen in heel Zuid-Europa worden gewaarschuwd alert te zijn en onder meer te zorgen voor voldoende water. In sommige gebieden is drinkwater door de droogte schaars.

In peilingen staat de PVV, die stelselmatig ontkent dat er sprake is van een klimaatcrisis, nog bovenaan. Op de hielen gezeten door de GroenLinks-PvdA, de partij die de aanpak van klimaatcrisis wel bovenaan de agenda heeft staan.

Uit een enquête die werd uitgevoerd in opdracht van de Natuur- en Milieufederaties blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken over de klimaatcrisis maar geen idee hebben wat ze moeten doen.