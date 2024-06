COC Nederland breekt met Booking vanwege verhuur op illegaal bezette Westelijke Jordaanoever

In de afgelopen periode hebben we intensief overleg gehad met diverse betrokkenen. We hebben gesproken met vertegenwoordigers van Booking.com, evenals met queer en Palestijnse activisten. Ondanks het goede en constructieve gesprek met Booking.com en de brede overeenstemming tussen onze organisaties over de meeste onderwerpen, constateren we dat onze visie op de bescherming van mensenrechten specifiek in de bezette Palestijnse gebieden te ver uit elkaar ligt op dit moment. Om deze reden hebben we besloten onze samenwerking en donatierelatie met Booking.com niet te verlengen.