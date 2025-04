Coalitiepartijen willen nog niet zeggen hoe ze cadeautjes voor boeren en andere uitgaven gaan betalen

De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over de Voorjaarsnota. Volgens het AD heeft de VVD de discussie over het aantal beschikbare miljarden ‘gewonnen’. Terwijl de andere drie coalitiepartijen meer wilden uitgeven, hield de VVD vast aan de strikte begrotingsregels die in het hoofdlijnenakkoord werden afgesproken.

Na 25 uur onderhandelen buitelden de partijleiders woensdagochtend over elkaar heen om via sociale media bekend te maken wat zij hebben binnengesleept. Ze lieten daarbij onvermeld hoe alle plannen worden betaald. De partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over hete hangijzers als de stikstofcrisis en de tekorten bij de gevangenissen. Die oplossing van die problemen wordt vooruitgeschoven. Extra geld voor de gevangenissen zit er nu in ieder geval niet in.