Coalitiepartijen schofferen oppositie en laten natuur én boeren in de stront zakken

PVV, BBB, VVD en NSC blokkeren een debat over de mestcrisis dat voor woensdagavond gepland stond. Dat melden oppositiepolitici op X. Laura Bromet van GroenLinks-PvdA reageert geschokt en spreekt van een “schoffering van de minderheid”.

Het debat was aangevraagd vanwege de nijpende mestproblemen. Het oppervlaktewater is sterk vervuild met nitraat en fosfaat en Nederland moet maatregelen nemen om daar iets aan te doen. Pogingen van BBB om het probleem weg te toveren door in Brussel met de vuist op tafel te slaan, zijn tot nu toe vergeefs gebleken.

Eline Vedder van het CDA is verbijsterd over het afblazen van het debat. “De mestcrisis kan niet wachten”, stelt zij. Het Kamerlid vreest de gevolgen voor veeboeren. “Ik dacht dat we Kamerbreed de dreigende koude sanering serieus namen?? Verbijsterend...” Bromet is het daarmee eens: “Water, natuur en boeren delven het onderspit.”

De Volkskrant schrijft: “De Tweede Kamer wilde per se nog voor het zomerreces in debat met de nieuwe minister over het mestbeleid, omdat eventuele hulpmaatregelen volgens een Kamermeerderheid niet kunnen wachten tot na de zomer. Daarvoor is de nood onder veehouders te hoog.”

BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat de minister van Landbouw onvoldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op het mestdebat. Ondertussen vindt er woensdagavond wel een commissiedebat plaats over de NAVO met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Blijkbaar kunnen die hun werk al wel gewoon op de eerste dag doen.