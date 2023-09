Coalitiepartijen laten laagste inkomens volgend jaar in de kou staan

16 sep. 2023 - 13:52

Dat is wel verrassend. Maar dit is uiteraard een beleidsarme verwachting. Er is nog geen nieuw beleid voor volgend jaar. Dit plaatje is de inzet van de verkiezingen. Met de verhoging van de minimumlonen zou dit beter moeten uitpakken. Maar die zijn natuurlijk nog niet meegenomen is deze opstelling. Wat ik eigenlijk nog het meest verrassend vind is dat de midden en hogere inkomens er in deze opstelling sowieso op vooruit gaan. Slag om de arm houden of dit correct is. Het is een nogal ruwe manier van inkomensontwikkeling in beeld brengen, het CPB kan dat beter. Maar geeft wel te denken. De VVD kan blijkbaar de financieel economische paragraaf wel uit hun programma knippen. Voor hun doelgroep is die overbodig. Daar gaat het goed mee. Naast een nieuwe belasting op bezit en vermogen mag de belasting op inkomen ook nog wel iets omhoog blijkbaar. Dan kan nieuw beleid ook betaald worden.