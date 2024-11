Coalitiepartijen kunnen elkaar niet uitstaan: 'Elke week is er wel weer iemand die zich niet kan inhouden' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1363 keer bekeken • bewaren

De sfeer binnen de coalitie is zo vernaggeld, dat PVV, VVD, NSC en BBB eigenlijk niet meer samen door een deur kunnen. Dat blijkt uit verslag van het AD. Afgelopen zomer namen de partijen zich voor wekelijks onder het genot van een pizza met elkaar om de tafel te gaan zitten en te investeren in betere onderlinge verhoudingen. Maar die zijn zo kapot dat niemand nog zin heeft in dat pizza-overleg.

Het allereerste geplande pizzapartijtje werd al direct geannuleerd vanwege onderlinge verdeeldheid over het asielrecht. De PVV wilde koste wat kost een asielcrisis bij elkaar liegen zodat er een draconische noodwet kon worden ingevoerd, maar NSC stond in de weg. Sindsdien hebben de vier partijen de ene aanvaring na de andere. “Elke week is er wel weer iemand die zich niet kan inhouden,” zegt een bron rond de coalitie tegen het AD.

De krant schrijft:

De sfeer is, kortom, alleen maar verslechterd. De partijen wijzen in coulissen naar elkaar. NSC wordt verweten dat het hun spindoctors waren, die journalisten influisterden dat er racisme zou heersen in het kabinet. Zoals de VVD wordt verweten dat het NSC-bewindslieden ‘zwart zou maken’. De afgetreden Folkert Idsinga en onderwijsminister Eppo Bruins moesten in de kranten lezen dat ze niets hebben gedaan om hun begrotingsplannen door de Tweede Kamer – en vooral – de Eerste Kamer te loodsen.

Verder zanikt de VVD op NSC, NSC weer op de PVV, de PVV is eigenlijk boos op iedereen behalve BBB die gewoon keurig doet wat Wilders hen opdraagt. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas die ooit haar liefde voor Pieter Omtzigt van de daken schreeuwde laat nu geen kans onbenut om hem zwart te maken tegenover de pers. De PVV weigert dan weer totaal om met de pers te praten en laat de VVD de hete kastanjes uit het vuur halen. PVV-leider Wilders communiceert vooral via X, zijn favoriete platform om op anderen in te hakken, niet in de laatste plaats zijn eigen coalitiepartners. En zo gaat het maar door.