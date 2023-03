Coalitiepartijen houden debat af over schandvlek in de ouderenzorg

De ouderenzorg blinkt niet uit als sector qua loon en arbeidsomstandigheden van aldaar werkzame medewerkers. Dat is al jaren bekend. Van alle sectoren in de zorg is de ouderenzorg één van de financieel minst bedeelde onderdelen voor wat betreft betaling en overige arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel. Zestig procent van de werknemers in de ouderenzorg is verzorgende of helpende. Deze groep haalt de patiënten dagelijks uit bed, wassen ze en kleden ze aan en geven ze te eten. Daarnaast hebben ze andere taken zoals bijvoorbeeld het geven van de medicijnen die zijn voorgeschreven.