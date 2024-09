Coalitiepartij NSC trekt stekker uit extreemrechtse asielnoodwet als Raad van State negatief adviseert

De wet komt uit de haatzaaiende koker van PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en daarmee rechtstreeks uit het anti-immigrantenboekje van partijleider Wilders. Partijloos premier Dick Schoof was bij de presentie van het concept van het regeerakkoord al gedwongen toe te geven dat er helemaal geen asielcrisis is, alleen “een gevoel” van een asielcrisis. Ook zei hij dat het plan nog wordt voorgelegd aan de Raad van State. Een advies van de Raad is niet bindend, maar NSC laat dus weten zich te voegen naar de uitspraak.

Door zich te beroepen op een noodwet, wil de extreemrechtse coalitie op autocratische wijze het parlement buitenspel zetten. Minister Faber liet bij de aankondiging ervan al weten dat de Tweede Kamer er niet over mag meepraten, tot woede van de oppositie. Een noodwet is bedoeld om een acute crisis het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld in het geval van een oorlog of een pandemie. In het geval van de zogenaamde asielcrisis gaat het in werkelijkheid om een opvangcrisis, wat weer het resultaat is van jarenlange doelgerichte bezuinigingen door opeenvolgende rechtse kabinetten onder leiding van de VVD. Een motivatie voor het uitroepen van een asielcrisis is er nog niet, zo gaf Schoof ook toe, waaruit weer blijkt dat van een acute crisis geen sprake is.