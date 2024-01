Coalitiekandidaten bespreken beleidsplannen zonder dat bekend is of de rechtsstaat veilig is, linkse oppositie wil antwoorden Vandaag • leestijd 1 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren willen opheldering van informateur Ronald Plasterk over de formatieonderhandelingen. De formerende partijen lijken te onderhandelen over een eventueel kabinetsbeleid, terwijl er nog helemaal niet bekend is of de grondwet en de democratische rechtsstaat wel in goede handen zijn bij een bruinrechtse coalitie van PVV, BBB, NSC en VVD. Het was de opdracht van de informateur om dat eerst in kaart te brengen en daarover verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer.

Plasterk zelf schrijft in zijn eindverslag van de vorige informatieronde eerst te zullen onderzoeken of er “een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat” is. Vooral de PVV heeft een verkiezingsprogramma dat grotendeels in strijd is met deze rechten. Inmiddels heeft Wilders een aantal van zijn punten, met name een paar islamofobe plannen, “in de koelkast” gezet. Het programma is desalniettemin nog altijd een discriminatoir en racistisch pamflet.

Vooral NSC-leider Pieter Omtzigt liet vooraf weten grote moeite te hebben met deze aantastingen van de rechtsstaat, maar in hoeverre hij daarin is gedraaid is volstrekt onduidelijk.

Op X schrijft GL-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans dat hij en PvdD-collega Esther Ouwehand een brief van Plasterk willen. Ouwehand heeft in de Kamer een motie daartoe ingediend. Plasterk heeft nog niet gereageerd, aldus de NOS.