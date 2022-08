Coalitiebesprekingen gaan door: D66 en ChristenUnie in gesprek

22 jun. 2017 - 17:28

@Johan u kletst poep als ik de cijfers van van Beek moet geloven, en aangezien hij antropologie en wiskunde heeft gestudeerd doe ik dat voorlopig, tot het tegendeel is bewezen. Iedere inwoner kost de verzorgingsstaat € 50.000 gemiddeld. Gedurende 3 generaties dus € 150.000 gemiddeld, dit in vergelijking met een gemiddelde vluchteling die in die periode ruim 6 x duurder is. Er is dus een minderheid van de bevolking die bovengemiddeld presteert, belasting betaald en de BV Nederland draaiende houdt. Dat is vanwege nationale solidariteit geen enkel probleem, bij globale solidariteit echter duidelijk wel. De verzorgingsstaat wordt dan onbetaalbaar. Met deze cijfers toont van Beek ook keihard aan dat zelfs in geval van kennismigratie de migrant bovengemiddeld moet presteren om voor de verzorgingsstaat budget neutraal te zijn. Laagopgeleide kennismigranten kosten, hoog opgeleide kennismigranten dragen bij. Zo simpel is het rekenkundig voor realisten ook al verwerpen morele idealisten dat duizend maal. Zullen we al die onrendabelen dan ook maar het land uitgooien? is uw vraag. Neen dat hoeft niet. Tenzij u en Klaver hun zin krijgen en we de grenzen openen voor nog ongecontroleerde hoeveelheden onrendabelen uit Afrika. Wat wilt u dat uw kinderen en kleinkinderen leven in een verzorgingsstaat of breken we die af en laten uw nageslacht opgroeien in een nieuwe ontwikkelingsstaat. Opnieuw beginnen bij start. U blijft maar spreken over vluchtelingen, die bron is opgedroogd. Zelfs Pechtold geeft nu toe dat van de hoeveelheden die vanuit Libië de kant van Italië op komen 90% economisch migrant/gelukszoeker is. Ik ben eerlijk genoeg om toe te geven dat ik geen problemen heb als een deel van mijn betaalde belastinggeld wordt ingezet om het leven van onrendabele Nederlanders te ondersteunen of te verbeteren. Mijn solidariteit richting begin twintigers van mannelijke Afrikaanse komaf is al een stuk minder, een heel stuk minder. Hun taak is niet als verkenner hier naar toe te trekken, maar primair te helpen hun eigen land op te bouwen en op te stuwen in de vaart der volkeren zodat hun eigen nageslacht van de vruchten van hun eigen arbeid kan profiteren i.p.v. de arbeid van anderen. Hardvochtig hè Johan, misschien zelfs wel discriminatoir en asociaal, maar het zit nu eenmaal zo in onze genen. Je helpt geen andere clan ten koste van de jouwe.