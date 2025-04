Coalitie speelt miljarden Europees hulpgeld kwijt, economisch belangrijke Lelylijn de grond in geboord Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 513 keer bekeken • bewaren

Op verzoek van BBB is een spaarpot leeggeklauwd die bedoeld was voor de aanleg van een snelle spoorlijn die de Randstad verbindt met Friesland en Groningen en van daaruit op den duur met Bremen en Kopenhagen. De coallitie wil de gegraaide miljarden voor de Lelylijn nu gebruiken voor de heringebruikneming van de zogeheten Nedersaksenlijn, een verbinding tussen Groningen en Twente die halverwege de vorige eeuw werd opgeheven wegens gebrek aan reizigers. Dat is afgesproken tijdens het urenlange Voorjaarsoverleg. Deskundigen zijn verbijsterd. De coalitie gaat niet aleen in tegen de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer maar schendt ook afspraken die gemaakt zijn met Duitsland en Denemarken. En speelt miljarden Europees geld weg.

Door het weghalen van de 3 miljard die voor de Lelylijn bestemd was, wordt deze Euorpese verbinding hoogstwaarschijnlijk nooit meer aangelegd. De miljarden subsidies die de Europese Unie beschikbaar wil stellen om bijna een derde van de kosten te vergoeden, vervallen. "Dat geld komt er niet wanneer Nederland plots zegt dat ze de middelen die al waren gereserveerd voor de aanleg van de Lelylijn ergens anders aan gaan uitgeven," zegt Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) tegen het AD. De regeringspartijen bestrijden dat en beweren dat er later weer geld voor vrijgemaakt kan worden maar dat klopt niet volgens Berendsen: "De Lelylijn kost veel geld, daar moeten meerdere kabinetten geld voor apart zetten. Maar dit kabinet doet dat niet. Na de eerste stap die al was gezet, wordt weer teruggekrabbeld. Daarmee trekken de regeringspartijen het vloerkleed onder de Lelylijn uit."

De onbegrijpelijke actie van de coalitie is niet alleen verbazingwekkend omdat daarmee een plan voor inetrnationale Europese verbindingen wordt getorpedeerd dat notabene op verzoek van Nederland is ontwikkeld. Het is ook verbijsterend omdat de Tweede Kamer in december nog besloot dat een dergelijk schuiven van geld voor de Lelylijn naar de Nedersaksenlijn niet is toegestaan. Ook BBB en NSC stemden daar mee in.

In december zei de Tweede Kamer nog unaniem dat het gereserveerde geld voor de Lelylijn niet aan andere dingen mocht worden uitgegeven. Juist omdat dit een project van jaren is en de Brusselse subsidie er anders niet komt. Toch beslisten de leiders van de regeringsfracties anders tijdens de onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Ook verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur) wist van niets en moest het uit de media vernemen.