Coalitie rond Macron wint eerste ronde Franse parlementsverkiezingen, extreemrechtse Zemmour al uitgeschakeld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De coalitie rond de Franse president Emmanuel Macron is in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Volgens de prognoses behalen zij de meeste zetels, maar voelen daarbij wel de hete adem van de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon in de nek. De extreemrechtse Eric Zemmour is al na de eerste ronde uitgeschakeld.

Volgens de laatste prognoses wist Ensemble, de coalitie rond Macron, 25,75 procent van de stemmen binnen te halen. Nupes, de coalitie rond Melenchon, kwam uit op 25,66 procent. Een minimaal verschil in stemmen, wat toch een fors verschil in zetels oplevert. De VRT verduidelijkt:

Maar de Franse verkiezingen zijn gebaseerd op het principe the winner takes it all. Alleen de kandidaat met de meeste stemmen haalt per district een zetel. En op het vlak van zetels zou Ensemble wel een duidelijke meerderheid in het Assemblée nationale halen. 577 zetels moeten verdeeld worden en Ensemble zou daarvan tussen de 255 en 295 zetels bemachtigen.

Hoewel het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen qua stemmen ver achterblijft op Macron en Mélenchon, boekte ze in de eerste ronde toch een forse. Winst. Haar partij heeft op dit moment 8 zetels in het parlement, volgens de eerste peilingen worden dat er 20 tot wel 45. Omdat ze in haar eigen kiesdistrict Pas-De-Calais ruim de helft van de stemmen won, zou ze zelf ook een zetel bemachtigen.

Dat geldt niet voor de andere kandidaat op extreemrechts, Eric Zemmour. Na eerder dit jaar als vierde te zijn geëindigd bij de presidentsverkiezingen, belandde bij nu in zijn kiesdistrict op een derde plek met slechts 23 procent van de stemmen en heeft daarom geen kans meer op een eigen zetel in het parlement.

De conservatief-rechtse Les Républicains (de coalitie van oud-president Sarkozy en presidentskandidaat Pécresse) en partners zouden op 50 tot 80 zetels kunnen rekenen en daarmee goed zijn voor het derde blok in het parlement, na Ensemble en Nupes.