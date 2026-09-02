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Coalitie probeert oppositie met chantage onder druk te zetten, PRO lanceert petitie tegen cadeautjes voor de allerrijksten Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 481 keer bekeken • Bewaren

De coalitie probeert de oppositiepartijen die het vechtkabinet-Jetten aan een meerderheid kunnen helpen, met chantagepraktijken onder druk te zeggen. Dat blijkt uit de boodschap die VVD, D66 en CDA via NRC verspreiden. De krant schrijft:

“In de coalitie kun je horen: als je niet verder wilt praten over deze tussenstap, praten we met anderen door. Dikke kans dat jóúw wensen dan weer van tafel gaan. Praat je wél verder met ons, dan kun je misschien wel meer cadeaus verwachten.”

De eerste reacties van de belangrijkste oppositiepartijen waren allesbehalve bemoedigend voor het kabinet. Zo wil Jesse Klaver nog altijd dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel gaan, terwijl het kabinet de meeste maatregelen alleen maar een jaar heeft verschoven.

Ook Joost Eerdmans (JA21) voelt zich “gepiepeld” door het kabinet. De oppositie is sowieso verbolgen dat het kabinet de plannen wel via RTL Nieuws heeft laten uitlekken, maar dat de stukken niet met de Kamer worden gedeeld.

PRO is ondertussen een petitie begonnen om het kabinet ertoe te bewegen om geen 2,5 miljard euro uit te trekken voor extra cadeautjes voor de allerrijksten. “Het kabinet kiest wéér niet voor gewone mensen”, constateert de partij.