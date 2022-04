Coalitie houdt Hugo de Jonge de hand boven het hoofd

Effie2

8 apr. 2022 - 8:08

Om te kunnen slagen moesten we op school zó weinig fouten maken dat we een voldoende konden halen. ...In de tweede kamer is dat niet nodig. Als je je daar door verwijtbare onzorgvuldigheden, onverantwoorde risico’s nemen, of nog een haartje erger, het niet, onjuist, of onvolledig informeren van tweedekamerleden en de voor de kiezer toegankelijke media in de problemen komt, dan hoef je je als falende bewindvoerder niet zoveel zorgen te maken. ...De regeringspartijen hebben in de tweede kamer immers de meeste zetels. En de gewoonte is dan, dat het partijbelang dan zwaarder weegt dan het algemeen belang. Ingediende moties, die bedoeld zijn om falende bewindslieden te vervangen of ondeugdelijk beleid aan te passen worden dan verworpen. De regeringspartijen kiezen in de ergste gevallen zélf een externe partij die hun eigen fouten onderzoekt, en houden daar dan de regie over. ...Het politieke debat is daarmee een schertsvertoning geworden. ...Ik stel voor dat een bewindspersoon een twee derde meerderheid moet halen om als zodanig door te kunnen gaan.

