Coalitie heeft nergens geld voor, maar kernafvalrekening kabinetsplannen gaat wel richting 31 miljard euro Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 266 keer bekeken • Bewaren

Terwijl windturbines en zonnepanelen energie leveren voor een prikkie, kunnen kerncentrales alleen nog maar draaien op subsidie. Neem de atoomdromen van het minderheidskabinet. De opslag van het hoogradioactieve afval – het gevolg van de uitvoering van die plannen – gaat tot wel 31 miljard euro kosten. Dat is 12 tot 23 miljard euro meer dan aanvankelijk beoogd, blijkt uit onderzoek van WISE.

Het kabinet wil niet alleen de huidige centrale in Borssele langer openhouden, maar ook nieuwe centrales bouwen. Dat gaat gepaard met fors hogere kosten, rekent WISE voor:

“De nieuwbouwplannen van het kabinet verhogen de opbergkosten met €12 tot 23 miljard. Dit is bovenop de kosten voor de eindberging van de huidige afvalberg. Dit is vergelijkbaar met of groter dan het complete bouwbudget van €14,5 miljard voor twee nieuwe kerncentrales.”

“Het kabinet staat op het punt miljarden uit te geven aan nieuwe kerncentrales, maar over de rekening van het afval zwijgen ze”, stelt Lisanne Boersma, directeur van WISE Nederland. “Die rekening ligt straks bij de generaties na ons, zeker omdat de politiek niet regelt dat de vervuiler betaalt.”

Dat kernenergie bizar duur is, is al jaren bekend. Rechtse partijen negeren die ongemakkelijke waarheid omdat ze graag de nucleaire kaart spelen om te voorkomen dat ze in de tussentijd iets aan de klimaatcrisis moeten te doen.

Meer over: actueel , kerncentrales , kernenergie , wise