Coach Spaanse voetbalvrouwen die kant van aanrandende voorzitter koos ontslagen

De 42-jarige coach lag al lange tijd onder vuur. Na het winnen van de wereldtitel verslechterde zijn toch al beroerde verstandhouding met zijn speelsters toen Vilda na de aanranding van aanvoerster Jenni Hermoso door bondsvoorzitter Luis Rubiales in eerste instantie de kant van de voorzitter koos. Elf stafleden stapten diezelfde dag nog op omdat ze weigerden nog langer onder Vilda te werken. De vrouwelijke medewerkers spraken in een verklaring van 'een vernedering' dat ze door Vilda gedwongen waren op de voorste rij te zitten bij de persconferentie van Rubiales waarin die zijn gedrag goedpraatte. Hierdoor zouden ze ongewild de suggestie hebben gewekt ook achter de voorzitter te staan.

Vilda was acht jaar bondscoach van de Spaanse vrouwen. Hij had nog een contract tot medio 2024. Bondsvoorzitter Rubiales is nog altijd in functie en weigert op te stappen. Hij houdt vol dat de kus die hij na de gewonnen finale op de lippen van Hermoso plantte wederzijds was, Hermoso houdt vol dat deze ongewenst was. Afgelopen weekend schaarden ook de nationale mannenploeg zich achter de vrouwen en noemden het gedrag van Rubiales 'onaanvaardbaar'.