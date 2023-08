CO2-opslag is helemaal geen oplossing

17 aug. 2023 - 9:19

Het is een wild scenario maar; waarschijnlijk moet er eerst wat miljarden veiliggesteld worden voor onze grote vrienden Shell & Co. Door werkgeversorganisatie VNO-NCW berekent dat het 10 miljard gewenst is voor de opslag van CO2 (CCS) in oude olievelden. Dit is een dermate en weinig uitgeteste techniek in de praktijk op grote schaal. Duur, waar een aanzienlijk aandeel door lekkage verloren gaat en toch in de atmosfeer komt. Eén van de machtigste in deze deal in uiteraard Shell, die al 2 miljard heeft ontvangen om hier mee te experimenteren. Bij de grootste CCS opstelling van Shell, in Canada, is gebleken dat de efficiency ongeveer 50-55% is. Dat het systeem dermate veel energie gebruikt, grijs, en dus met CO2 uitstoot, dat effectief er 10-15% effeciency is. De koning van de fossiele industrie in Nederland wil graag de status quo houden. Als daartegenover staat dat er een progressief rijzende ETS prijs is dan kan CCS tijdelijk als "oplossing" gebruikt worden. Dankzij veel inkomsten uit de gaswinning onder andere heeft Shell ook een miljarden omzet. Kan het makkelijk uit eigen pocket financieren maar ja dan worden de aandeelhouders chagrijnig. Dus liever de belastingbetaler ervoor laten opdraaien.