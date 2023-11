CO2-effect onderschat, klimaatcrisis ernstiger dan gedacht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

De aarde warmt nog sneller op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat zal ertoe leiden dat nog dit decennium een kritieke temperatuurdrempel wordt overschreden. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van de Amerikaanse klimatoloog James Hansen, de wetenschapper die eind jaren 80 voor het eerst waarschuwde voor het broeikaseffect.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het klimaat nog gevoeliger is voor door de mens veroorzaakte veranderingen dan wetenschappers zich tot nu toe hebben gerealiseerd. Volgens de nieuwe berekeningen zal de maximale opwarming van 1,5 graad Celsius ten opzichte van de periode voor het industriële tijdperk zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, de komende jaren al bereikt zijn. In het jaar 2050 zal het zelfs 2 graden warmer zijn.

Volgens de onderzoekers van de Columbia-universiteit onder leiding van Hansen, zit er nog “een enorme hoeveelheid opwarming van de aarde in de pijplijn” als direct gevolg van de voortdurende verbranding van fossiele brandstoffen. Het opwarmende effect van CO2 is daarbij nog 50 procent sterker dan tot nu toe werd gedacht. Ook wijst Hansen op “een onbalans tussen de energie die binnenkomt van de zon en de uitgaande energie van de aarde” die aanzienlijk is toegenomen en bijna is verdubbeld in de afgelopen tien jaar. Deze stijging, zo waarschuwt Hansen, “kan resulteren in een rampzalige stijging van de zeespiegel voor de kuststeden van de wereld”.