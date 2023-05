CO2-compensatie oliegigant werkt vaak averechts: klimaat slechter af door greenwashing Chevron

24 mei 2023 - 21:26

Is vanuit de VS naar NL (en terug) vliegen om op de A12 te gaan zitten verkondigen hoe anderen niet meer zouden moeten vliegen ook greenwashing? En is een vegetarisch dieet met quinoa en avocado’s (met de bijbehorende verspilling van schaars water bij de productie, de bijbehorende absurde prijsstijgingen voor lokale bevolking die er voor hun dieet afhankelijk van zijn en de lange transportafstand) ook greenwashing of is het aan de klimaatactivist om te bepalen welke combi van uitstoot en goede intenties wel of geen greenwashing zijn? Ik denk het laatste maar misschien kan iemand me verder informeren.