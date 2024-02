CNN-medewerkers balen van interne dwang die tot pro-Israëlische berichtgeving leidt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 228 keer bekeken • bewaren

Medewerkers van de internationale nieuwszender CNN stellen dat er in de eigen berichtgeving klakkeloos Israëlische propaganda wordt verspreid en dat de Palestijnse kant van de zaak gecensureerd wordt. De leiding van de nieuwszender stelt merkwaardige eisen aan de berichtgeving over Israël waardoor het geven van een waarheidsgetrouw beeld verhinderd wordt. Een anonieme medewerker verklaart tegenover The Guardian dat er sprake is van "journalistieke nalatigheid". De medewerkers maken zich ook zorgen over de reputatieschade die CNN oploopt, net nu de nieuwszender weer een hoop nieuwe kijkers aan zich heeft weten te binden met accurate berichtgeving over de Russische oorlog tegen Oekraïne.

The Guardian heeft interne communicatieberichten ingezien waaruit duidelijk wordt dat de berichtgeving inzake Gaza sterk van bovenaf gestuurd wordt. Zo mogen journalisten pas na uitdrukkelijke toestemming van hogerop bronnen van Hamas citeren of andere Palestijnse zienswijzen overnemen terwijl er ten aanzien van Israël geen restricties gelden. In een memo staat dat steeds benadrukt moet worden dat Hamas de aanval is gestart met een massamoord.

Ieder verhaal dat gemaakt wordt over de oorlog moet eerst door het bureau in Jeruzalem goedgekeurd worden. In de praktijk leidt het er toe dat verhalen zodanig worden aangepast dat Israël nooit enige blaam treft. Als er sprake is van aandacht voor Palestijnse slachtoffers dan wordt dat geplaatst in een "eigen schuld" context.

Bij iedere mededeling van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid over de aantallen slachtoffers moeten journalisten volgens de instructies in een memo van hoofdredacteur Thompson vermelden dat het departement onder gezag van Hamas valt. Daarmee worden impliciet de cijfers in twijfel gertrokken ook al worden die door bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bevestigd. Woordvoerders van Hamas worden niet op de zender geïnterviewd.

Volgens CNN journalisten wordt de toon bepaald door de nieuwe hoofdredacteur en directeur Mark Thompson die twee dagen na de aanval van Hamas op Israël in functie trad. Hij werkte eerder als topbaas bij de BBC en wordt er van beschuldigd dat hij in die positie diverse malen is gebogen voor druk van de Israëlische regering. Zo werd een van de meest prominente correspondenten in 2005 door hem van haar post in Jeruzalem verwijderd.

Volgens de medewerkers lag in de eerste weken van de oorlog steeds de nadruk op het Israëlische lijden als gevolg van de oorlog en was er amper aandacht voor de Palestijnse burgerslachtoffers in Gaza. Intern leidt dat tot zoveel wrevel en spanningen dat sommigen naar ander werk zoeken. Anderen weigeren over Israël te berichten omdat ze zich niet vrij voelen de waarheid te vertellen. Ook is er het vermoeden dat kritische verslaggevers doelbewust weg worden gehouden bij het verslaan van de oorlog.