Clip die toont hoe prachtig voetbal kan zijn, gaat viraal: 'Beste ooit gemaakt'

Voetbal wordt vaak geassocieerd met agressieve mannen, homofobe kerels, seksistische holbewoners en racistische bullebakken, kortom geen plek is zo gevuld met vooroordelen als een voetbalstadion. Maar de sport is natuurlijk ook prachtig en kan als geen ander een gevoel van saamhorigheid creëren. In een indrukwekkende videoclip toont een Franse telecom provider op verrassende wijze de schoonheid van het spel, voor wie er oog voor heeft. Van in dit geval het nationale Franse elftal dat de droom van de natie levend weet te houden.