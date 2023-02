Claimen van schade tegen Tata Steel: het splijt de samenleving, stimuleert hebzucht en het staat verduurzaming in de weg

7 feb. 2023 - 18:58

Wat is dit? Ligt er voor Roel Berghuis een goedbetaalde baan bij Tata Steel in het verschiet? Net als de onlangs overgestapte milieu-inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die toezicht hield op Tata Steel? Wat is dit een walgelijke poging de getroffenen in de omgeving van Tata Steel weg te zetten als kwaadwillende profiteurs. Roepende dat het zo simpel is snel een moderne oven neer te zetten. Dat al decennia niet gebeurd is. Roepende dat de zorgplicht bij de gemeenteraden in de IJmond zit en dat die gewoon kunnen claimen dat Tata Steel de omgeving rond het bedrijf oopruimt. Die gemeenteraden verzuimen ook al decnnia hun zorgplicht. Maar ligt om te beginnen de zorgplicht niet bij Tata Steel? De zorg dat hun productiesystemen goed draaien en geen ziekmaken vervuiling met zich meebrengen. Decennialang. Waarom zou dat nu opeens wel snel gebeuren? Claimen is hopeloos, kwetsend, polariserend? Aanzetten tot 'kampen'. Werkelijk? Willen al die getroffenen niet hetzelfde? Vergoeding voor de ellende en aanhangende kosten, die ze is toegebracht? Of is er een kamp dat maar een beetje vergoeding wil. Of een kamp van "ik heb wel kanker, maar ga maar lekker door"? Als er IEMAND polariserend is, het kwaad proberen te leggen bij de slachtoffers, dan zijn dat wel de mannen die deze oproep doen. Schandalig.