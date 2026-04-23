Circus Den Haag, Rob Jetten verandert in een Giechelende Geert Opinie Vandaag

Als je met verbazing de krantenkoppen over de Faberwetten zit te lezen en denkt: ‘Goh, constant het hele punt missen is met een beetje omdenken ook een kerncompetentie’ — Je bent gelukkig niet alleen! Men heeft het liever over ‘ de saboteurs van de PVV, ’ dan over een premier die met alle liefde in een lachende Wilders verandert — mits wij hem maar macht geven.

Ook lijken sommigen het heel erg te vinden, dat blijkbaar de D66 senatoren meer liberale principes hebben dan onze eigen premier — inclusief de premier zelf, die senatoren opbelde om te proberen ze te overtuigen. Als deze wetten er niet doorkomen, zou dat volgens Giechel Geert ‘een gemiste kans’ zijn.

Gelukkig hebben we deze kans gemist, maar Diederik Samsom vindt dat we ons vooral druk hebben gemaakt om niks . Europa gaat die mensonterende wetten van Faber namelijk uitvoeren op Europees niveau. Opgelost!

Wat?!? Dat was niet het punt, Diederik! Het punt is dat die wetten onder andere tegen het EVRM ingaan . Dat die wetten onrechtsstatelijk zijn en gaan resulteren in dode mensen, maar bedankt dat je ons er aan herinnert dat de strijd Europees gevoerd moet worden.

Het ‘redelijke midden’ vindt een mes tussen de ribben steken wel prima, zolang zij dit maar doet met een glimlach. Het moet namelijk wel een gezellige steekpartij zijn, waar iemand tenminste fatsoenlijk tegen de vlakte gaat. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is vele malen gevaarlijker dan alles wat Faber ooit heeft gedaan. Jouw rechten zijn een optie en worden lachend van tafel geveegd, mits het 'redelijke midden’ zelf maar mag regeren.

Kaart vooral dit alles niet aan, want dan ben je niet verbindend bezig. Kaart niet aan dat ongedocumenteerden fatsoenlijk laten verzuipen, uitdrogen, dood laten vriezen nog steeds betekent dat mensen doodgaan. Kaart niet aan dat een mes tussen de ribben steken met een brede glimlach nog steeds betekent dat iemand een mes tussen de ribben heeft. Wie ben jij om zo te polariseren in onze gezellige steekpartij?

Weet je wat we moeten met migratie? Niet veranderen in een proestende PVV en dan denken beter te zijn, omdat we het tenminste gezellig hebben gehouden. We hebben leuk verbinding gezocht op ons steekpartijtje. Wat willen jullie burgers nou nog meer? Dat we stoppen met toestaan dat andere landen werelddelen bombarderen, waardoor mensen überhaupt moeten vluchten — om hun familie in veiligheid brengen? Verwacht je nou echt principes van ons als kabinet?

Het Dagblad van het Noorden vroeg zich laatst af hoe het toch kwam dat Palestijnen zo oververtegenwoordigd zijn in Ter Apel. Joh, mensen laten zich niet vrijwillig uithongeren door Israël? Dat is toch ook wel een beetje gek! Nu heroin chic weer in is, willen die malle Palestijnen niet eens meedoen aan de laatste trends. Toch wellicht een teken dat ze niet goed geïntegreerd zijn en terug moeten volgens ons kabinet!

Zo kunnen ze tenminste trendy sterven ver van ons vandaan! Sharon Osbourne — die nu ‘ Tommy Robinson ’ steunt — zou er een moord voor doen. Misschien wordt het tijd om ‘Welianesterse waarden’ als xenofobie en het systematisch uithongeren van mensen — inclusief jezelf — eindelijk eens los te laten.

