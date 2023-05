CIA moedigt met deze video openlijk ontevreden Russen aan om over te lopen

De onvrede in Rusland over het wanbeleid van autocraat Poetin groeit, net als dat de onderdrukking toeneemt. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA constateert dat er inmiddels zoveel bezorgde Russen zijn dat het de moeite loont hen aan te spreken via een speciale videoboodschap. In de video, die verspreid wordt via de in Rusland zeer populaire chat app Telegram wordt het kader van de Russische samenleving aangesproken. "Is dit echt het leven dat je wilt leiden?"