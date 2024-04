Chronisch scheldkanon Trump krijgt boete omdat hij niet kan stoppen met bedreigen en beledigen

Donald Trump heeft een boete van 9.000 dollar gekregen (omgerekend zo’n 8.500) euro, omdat hij niet kan stoppen met het beledigen en bedreigen van mensen rondom de rechtszaak waarin hij momenteel verwikkeld is. In dit geval gaat het om het aan de lopende band beschimpen van getuigen.

Trump staat in New York terecht voor het betalen van zwijggeld aan voormalig pornoactrice Stormy Daniels om op die manier de verkiezingscampagne van 2016 te beïnvloeden. De Amerikaanse oud-president, die onophoudelijk iedereen die hem niet zint belastert, was voorafgaand aan de rechtszaak al door de rechter opgedragen zich daar verre van te houden. Nadat hij toch over de schreef bleef gaan, eisten de aanklagers een boete van 1000 dollar voor elke keer dat Trump zich niet kan inhouden.