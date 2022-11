ChristenUnie wil Tik-Tok verbieden om kinderen te beschermen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 118 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Solen Feyissa

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wil dat er een verbod komt op de Chinese filmpjesapp Tik-Tok, die de populairste app onder kinderen is. Zij moeten beschermd worden, vooral nu het privacybeleid is aangepast en de Chinese overheid toegang krijgt tot de gegevens van gebruikers.

"TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen", aldus Ceder.

Onlangs werd bekend dat de app, die in Nederland ruim 3,5 miljoen gebruikers heeft, het privacybeleid in Europa aanpast. Daarmee krijgen Chinese medewerkers toegang tot gegevens van gebruikers. Om welke gegevens en gebruikers het gaat is niet bekend. "Het is onze taak om de privacy van burgers te beschermen. Het is onwenselijk dat een Chinees bedrijf, dat niet los kan worden gezien van de Chinese overheid, zo'n grote bulk aan data ontvangt en zendt naar jonge mensen’’, zegt Ceder.

Ook Alexandra van Huffelen, staatssecretaris voor Digitalisering, maakt zich zorgen. Vanmorgen liet ze weten dat ze de ontwikkelingen bij de Chinese app zorgelijk vindt. Momenteel laat ze onderzoeken wat er precies aan de hand is om vervolgens te kijken wat er gedaan kan worden.

Van Huffelen wil de app niet verbieden. Het bedrijf zal eerst de kans krijgen om de app te verbeteren. "Ik vind dat TikTok zich moet houden aan de regels die we in Nederland hebben", aldus Van Huffelen. Deze regels gaan onder meer over de bescherming van kinderen en over informatie die wel of niet gedeeld mag worden.

De meerderheid van de Kamer heeft Kamervragen gesteld over het nieuwe beleid van Tik-Tok. Zij willen voor het begrotingsoverleg over digitalisering, dat aanstaande maandag plaatsvindt, antwoord op hun vragen.