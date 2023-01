ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vertrekt uit de politiek

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en partijleider van de ChristenUnie, verlaat de politiek. Hij zat tien jaar in het parlement en verklaart dat het "mooi is geweest". Het is, zo legt Segers uit in een lange brief aan de leden van zijn partij, een functie die enorm beslag legt op het privé-leven. Hij wil nu weer meer tijd kunnen besteden aan zijn gezin want hij realiseerde zich, zo schrijft hij "dat er aan het eind van je leven maar een kleine kring rond je bed staat. Dat zijn je geliefden. De mensen met wie je je leven lang optrekt. In mijn geval zijn dat Rianne en onze drie meiden (met inmiddels ook een aanstaande schoonzoon) die mij deze tien jaar steeds hebben gesteund, maar waar ik ook heel veel van heb gevraagd. We hebben elkaar in deze tien jaar steeds vastgehouden, maar ook voor ons als gezin is het goed om nu een punt te zetten en weer meer tijd voor elkaar te hebben."