ChristenUnie laat zien dat je appels niet met peren kunt vergelijken

Opinie

Antonie Kerstholt

De val van het kabinet is voor Nederland in crisisstand rampzalig te achten. Het gehele land blijft voorlopig op slot zitten en dat valt alle coalitiepartijen zwaar aan te rekenen.

Zo makkelijks als CU-minister Carola Schouten 1500 miljard euro gespaard pensioenvermogen van miljoenen burgers tegen de wens van alle deskundigen in toch zonder slag of stoot in casinogeld veranderde, zo moeilijk deed zij over het laatste voorstel in het kabinet over gezinshereniging in het vastgelopen asieldossier.

Eerlijk is eerlijk de ChristenUnie is nooit onduidelijk geweest over haar politiek standpunt over gezinshereniging. Dat wisten de andere coalitiepartijen heel goed. Alleen nood breekt wet en dus moest er wel eindelijk iets gebeuren in dat dossier.

Natuurlijk kun je het pensioendossier niet vergelijken met het onderdeel gezinshereniging in het asieldossier. De CU laat dat met haar politieke keuzes in beide verschillende dossiers ook glashelder zien. De voortvarendheid waarmee CU-bewindsvrouw Schouten tegen alle gefundeerde kritiek van deskundigen in, waaronder gerenommeerde staatsrechtgeleerden, de pensioenwet door het parlement heeft gejaagd, mag bij de komende verkiezingen door de kiezers niet vergeten worden. Evenmin als de keuze om pal voor het recht op gezinshereniging te gaan staan.

De val van het kabinet is voor Nederland in crisisstand rampzalig te achten. Het gehele land blijft voorlopig op slot zitten en dat valt alle coalitiepartijen zwaar aan te rekenen. Ook de Christen Unie!

De samenleving gaat een periode van zeer zwaar weer tegemoet zonder betrouwbaar perspectief op snelle oplossingen voor crisissituaties die de samenleving al lang genoeg in de crisisstand houden.

Vanuit crisisoptiek voor de Nederlandse samenleving in een alle opzichten zeer kwalijke en slechte zaak.