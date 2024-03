ChristenUnie gebruikt dubieuze EU-subsidie voor steun aan homofobe haatzaaiers met geweldsfantasieën Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 593 keer bekeken • bewaren

De ChristenUnie blijkt de medeoprichter van een mysterieuze pan-Europese ‘partij’, de European Christian Political Movement (ECPM). Deze ‘partij’ die in 2005 van start ging, is nauwelijks bekend en heeft geen fractie in het Europees parlement. De ECPM lijkt voornamelijk in het leven te zijn geroepen om Europese subsidies te kunnen opstrijken. In 2022 ving de neppartij 1,2 miljoen euro. Daarbovenop doneert de ChristenUnie jaarlijks bijna een ton.

Het geld wendt ECPM aan voor het verspreiden van zeer extreme boodschappen. Zo ondersteunde ECPM evenementen van Agenda Europe. De besloten mailinglijst van deze groep was een “broeinest van racisme, homofobie en vrouwenhaat”, schrijft De Groene Amsterdammer. Het weekblad wist de hand te leggen op de mailbox van Agenda Europe.

“We zien hoe er allianties worden gezocht met wie er ook maar tegen vrouwen- en homorechten is, zelfs in Rusland. We vinden een bonte verzameling deelnemers, waaronder hate groups, en mails vol met racistische, homofobe en xenofobe uitspraken. Een sleutelrol blijkt weggelegd voor de europartij van de ChristenUnie, die niet alleen een van de financiers van de lobbygroep is, maar ook naar voren komt als drijvende kracht achter de besloten mailgroep.”

De deelnemers aan de mailinglijst verkneukelen zich om een transgender met borstkanker en een zaaddonor die geestelijke problemen heeft, zo blijkt uit de uitgelekte berichten. Ook ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder staat met zijn mailadres ingeschreven bij de groep, al mailt hij zelf niet. Een van de actiefste leden is Austin Ruse. “Hij is voorzitter van het Amerikaanse C-Fam, een anti-homo-ngo die onder Trump veel aanzien verwierf; in 2014 riep hij op tot het doodschieten van linkse academici.”

Agenda Europe organiseert ook een jaarlijkse strategische top. In 2014 wordt daar een manifest gepresenteerd met daarin de tactieken van het netwerk: “presenteer christenen als slachtoffer van discriminatie, haal subsidies binnen waar het kan, neem de taal van de vijand over, dus vermijd religieuze argumenten en gebruik progressieve argumenten”.

Sleutelfiguur is de Nederlander Leo van Doesburg. Hij ontvouwt in een lange mail een strategie om lhbti-rechten te ondermijnen. Zo pleit hij voor het gebruik van de term ‘genderideologie’. “De mensen die we moeten beïnvloeden zijn niet de ideologische leiders van de genderbeweging, maar de mensen die beïnvloed worden door de media of de mensen die niet over deze onderwerpen nadenken.”