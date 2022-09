ChristenUnie en PvdA willen einde maken aan tijdelijke huurcontracten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

De ChristenUnie en de PvdA willen gezamenlijk een eind maken aan tijdelijke huurcontracten die nu in het overgrote deel van de vrije sector gelden. Dat meldt de Volkskrant. De tijdelijke contracten zorgen voor veel stress, onzekerheid en hoge kosten bij de huurders, maar regeringspartijen VVD en CDA willen niet dat deze praktijk aan banden wordt gelegd.

De krant verduidelijkt:

Op dit moment mogen particuliere verhuurders áltijd een tijdelijk contract aanbieden en dat gebeurt dan ook volop. Huurders in de vrije sector moeten het meestal doen met een één- of tweejarig contract. Daarna moeten ze hun huis weer uit. Ongeveer eenderde van de nieuwe contracten is van tijdelijke aard. Vaste contracten zijn bijna alleen maar weggelegd voor huurders van een sociale huurwoning.

Voor aanbieders van huurwoningen in de vrije sector is het huidige systeem een goudmijn. Door de korte huurcontracten kunnen ze voortdurend de huurprijs opschroeven naar het maximum. De zittende huurder die dat bedrag niet wil of kan opbrengen, krijgt dan geen nieuw contract en moet op zoek naar een nieuwe woning. Huisbazen profiteren op die manier volop van de woningnood, terwijl huurders geen kant op kunnen.

Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Henk Nijboer (PvdA) dienen maandag gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel in om vaste huurcontracten de norm te maken. Tijdelijke verhuur mag dan alleen nog onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld als de huiseigenaar tijdelijk in het buitenland verblijft en in die periode de woning verhuurt.

VVD en CDA zijn geen voorstander van het plan. Zij zeggen te vrezen dat het toch al beperkte woningaanbod juist afneemt wanneer je het niet overlaat aan de woekerwinstzucht van de vrije markt. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs.

