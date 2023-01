ChristenUnie benoemt Mirjam Bikker als eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Mirjam Bikker is officieel de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. De jurist is daarmee de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de partij.

De 40-jarige Bikker volgt Gert-Jan Segers, die na tien jaar uit de politiek stapt, op als politiek leider en voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. Ze is sinds de verkiezingen van 2021 actief in de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze in de Eerste Kamer, waar ze ook fractievoorzitter was. Daarnaast is ze gemeenteraadslid in Utrecht geweest, ook daar was ze fractievoorzitter, en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.