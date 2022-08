ChristenUnie-achterban komt in opstand tegen vluchtelingenhaat kabinet

Leden van coalitiepartij ChristenUnie hebben in een brief aan het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie laten weten de asielplannen van het kabinet van tafel te willen. Die ‘overschrijden alle ethische grenzen’, zo schrijven zij. Het is met name de voorgenomen stop op gezinshereniging die de achterban van de christelijke partij in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat meldt het ND.