Christelijke school handhaaft verbod op korte broek voor jongens ondanks hitte

© cc-foto: scott https://flic.kr/p/eg2r2

Een reformatorische school weigert jongens toe te staan een korte broek te dragen. Een van de leerlingen is een petitie gestart om, met het oog op de verzengende hitte, dat verbod van tafel te krijgen.

"Korte broeken voor jongens op het Calvijn College worden toegestaan bij warm weer, wat nu niet het geval is. Het gaat hier over nette korte broeken, dus geen zwembroeken."

De petitie is in korte tijd al bijna 1400 keer ondertekend maar de leiding van de Zeeuwse onderwijsinstelling denkt er niet aan het verbod – tijdelijk – op te heffen. Omroep Zeeland meldt:

"Volgens Bert Vogel, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College, zijn er al voldoende – andere – maatregelen genomen. Zo wordt er op kleinere locaties bijvoorbeeld gewerkt met een tropenrooster en worden warme lokalen niet ingeroosterd. “En daar doen we het op dit moment mee”, laat Vogel weten. Een discussie over de kledingvoorschriften van de school ziet Vogel niet zitten. “Op die manier leren we ze om te gaan met het gegeven dat als je ergens deel van uitmaakt, dat daar een dresscode bij hoort”, is Vogel stellig."

De school kent strenge regels op basis van het geloof, zo blijkt uit de schoolgids

"Bij een christelijke levensstijl hoort eerbare kleding en een verzorgd uiterlijk, zowel voor jongens als voor meisjes. Concreet betekent dit onder andere het volgende: aanstootgevende kleding (bijvoorbeeld door middel van een ontoelaatbare opdruk) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor diverse opzichtige toevoegingen aan het uiterlijk, zoals opvallende make-up. Meisjes mogen op school geen lange broek dragen; zij dragen een rok of jurk die tot op de knie komt. Als meisjes met een lange broek aan naar school komen, moeten zij zich omkleden zodra ze op school komen. We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrijetijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen."

Vier jaar geleden overleed een 17-jarige leerlinge van de schol aan de mazelen omdat ze op grond van haar geloofsovertuiging weigerde zich in te laten enten. Daar had de school geen moeite mee, schreef de Volkskrant:

"De school neemt geen standpunt in over de vaccinatiekwestie. Wel worden leerlingen en ouders op de mogelijkheid van vaccinatie gewezen. Het merendeel van de leerlingen is ingeënt. ‘Maar we respecteren hen die het niet doen’, zegt Kamerik. "

Een opvallend groot aantal medewerkers van de onderwijsinstelling is politiek actief voor de ChristenUnie. Bij de jongste scholierenverkiezing waren SGP, CU en PVV veruit de populairste partijen onder de leerlingen