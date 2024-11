Christelijke partijen zien moslimhaatboomerang plots pijlsnel kant van hun scholen op komen

De plannen kwamen ter sprake in het debat over de onrust in Amsterdam vorige week. Minister-president Dick Schoof zei maandag dat antisemitisme moet worden bestreden in het onderwijs. Zijn grootste zorgen liggen bij de weekendscholen en daarbij verwees hij ook naar de nieuwe wet die in aantocht is. Daarmee doelde hij op islamitisch onderwijs, maar dat discriminerende onderscheid kan wettelijk gezien nu eenmaal niet worden gemaakt.