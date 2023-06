Christelijk activist wil verbod op sexy reclames

26 sep. 2011 - 23:01

Ik weet waar Dorenbos (mooie naam voor een protestant, dat wel weer) bang voor is, lees Genesis hoofdstuk 19: "Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide." Dorenbos is bang dat hij ook omkomt als de Heere Heere zijn toorn op ons laat neerdalen, wat zal hij misdaan hebben? De Heere Heere spaart toch de onschuldigen, en immers staat niet in den Schrift (Mattheüs 7): "Oordeel niet zodat ook gij niet geoordeeld zult worden"? Dat kromme Nederlands geeft de woorden extra gewicht. Nog even, en Rutte gaat ook zo praten. "Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen." Dorenbos kan beter een regel in Genesis verder lezen, want als je kijkt naar de zonde kan volgende gebeuren, uit hetzelfde hoofdstuk: "De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout." Het probleem lost zich dus vanzelf op, de Heere Heere regelt het. Daarnaast hebben we de Kijkwijzer. Het is verboden om reclames uit te zenden rondom televisie-programma's die een andere kijkwijzer-code hebben. Ook in bioscopen geldt dit, en zelfs met computerspellen. Het is dus bijvoorbeeld verboden om expliciet geweldsscènes in reclame te vertonen als er een uitzending voor of na komt die gericht is op een doelgroep waarvoor expliciete geweldsscènes verboden zijn (kinder-programma). Dus de bescherming voor de jeugd is er al. Dorenbos valt weer eens in dezelfde valkuil waar Christenen al decennia lang in vallen. Ze willen de bevolking hun richting op duwen, maar merken niet op dat de bevolking op die manier niet geduwd kan worden. Godverdegodver, alweer een poster van de Bond tegen het Vloeken? Laat de Christenen op zondag maar thuisblijven, en de winkelstraten vermijden. Het moet maar eens afgelopen zijn met die dominees die ons willen zeggen hoe wij moeten leven. Ik kom ook niet in hun kerk vertellen dat het sprookjes zijn waarin ze geloven. Overigens, over expliciet geweld gesproken. Christenen aanbidden een Romeins martelwerktuig. De bijbel staat zo vol met geweld, ik ben er voorstander van dat dit boek niet meer aan kinderen mag worden onderwezen. Misschien interessant voor minister van Bijsterveldt-Vliegenthart om zich eens over te buigen. In iedere Katholieke kerk staat de Kruisweg afgebeeld, voor kinderen gewoon te zien, de meest gruwelijke scenes uit de bijbel. Moord, doodslag, marteling, iedere Katholiek kijkt er iedere zondag naar (protestanten laten het bij voorlezen van de gruwelijkheden), terwijl de heidenen bij de Albert Heijn boodschappen doen.