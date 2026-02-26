Chris Stoffer beveelt de coalitie een verontrustend bijbelboek aan Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 595 keer bekeken • Bewaren

Jozua is het verhaal van een genocide.

Opnieuw is gebleken dat premier Rob Jetten voor zijn politiek overleven de politiek leider van de SGP, Chris Stoffer, niet zal kunnen missen. De coalitie kan de stormloop op de AOW-plannen min of meer neutraliseren met steun van de SGP en de Groep Markuszower. Daarmee ontstaat namelijk een Kamermeerderheid net zoals dat rond hetzelfde onderwerp gebeurde bij het debat over de regeringsverklaring van een paar weken terug.

Dat geeft een klein detail uit het debat van gisteren een grote betekenis. Chris Stoffer had een cadeau bij zich voor de premier: een statenbijbel want de vertaling uit de zeventiende eeuw is de enige die hij als fundamentalistisch gelovige accepteert. Aardig detail: die kwam tot stand in opdracht van de Staten-Generaal. Het is een relict uit de tijd toen overheid en geloof nog nauw verweven waren.

Stoffer verzette zich in zijn reactie op het kabinetsbeleid tegen abortus en de openstelling van winkels op zondag. Hij zong de lof van het gezin en noemde het beschamend dat joodse studenten naar Israël vertrekken omdat zij zich hier niet meer veilig voelden.

Maar er zat een scherpte in zijn betoog die tijdens het debat niet meteen opviel behalve wellicht bij meer bijbelvaste kamerleden. Hij gaf de premier een vers mee uit uitgerekend het boek Jozua.

Jozua was de opvolger van Mozes, die de Joden zoals bekend uit Egypteland leidde op weg naar Kanaän, het land van melk en honing. Het was aan hem dit land, dat door uiteenlopende volkeren werd bewoond, in bezit te nemen. In het eerste hoofdstuk van het naar hem genoemde bijbelboek krijgt deze van de HEER zelf deze opdracht. Daaruit citeerde Stoffer vers 7 tot 9 dat hier wordt weergegeven niet in de statenvertaling maar in de nieuwe want die is veel beter en mooier:

"En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je altijd daaraan en wijk er op geen enkele wijze van af opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God staat je bij."

Jozua is misschien wel het meest verontrustende bijbelboek. Het doet verslag van de ene genocide na de andere. De HEER draagt zijn volk namelijk niet alleen op om het hele land tussen de zee, de Jordaan en Libanon te veroveren maar ook iedereen die daar woont uit te roeien, mannen, vrouwen en kinderen. Wie christelijk onderwijs heeft genoten, kent het verhaal van Jericho. Zeven maal trekken de joden met schetterende ramshoorns rond de stad. Daarna laat de HEER de muren instorten. Dat daarna iedereen werd afgeslacht, vertelden mijn leerkrachten er niet bij. Later ontdekte ik dat er een uitzondering werd gemaakt voor de hoer Rachab en haar familie omdat deze spionnen van Jozua de weg had gewezen. Ook het volk der Chiwwieten werd gespaard. Zij hadden een vredesverdrag kunnen sluiten omdat zij de indruk hadden gewekt heel ver weg te wonen. Toen dat niet het geval bleek, was goede raad aanvankelijk duur want Jozua had de dure eed gezworen hen niet te laten vermoorden. Daarom zijn de Chiwwieten met hun nakomelingen tot slaaf gemaakt. Jozua zei tot hen: "Waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen dat u heel ver van ons vandaan woont, terwijl u in dit gebied woont? Vervloekt bent u! U zult voor altijd onze slaven zijn, houthakkers en waterputters voor het heiligdom van mijn God."

Chris Stoffer reikte Jetten een statenbijbel aan met bij wijze van spreken een papiertje bij dit boek. Juist dit boek.

Van zo'n man zal deze coalitie afhankelijk zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie wordt geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.

