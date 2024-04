Chinese wetenschapper die levensreddende info over corona publiceerde, uit lab gezet

De Chinese wetenschapper die begin 2020 als eerste het coronavirus analyseerde, mag niet meer in zijn laboratorium . Volgens de autoriteiten is het lab “ om veiligheidsredenen ” en vanwege een renovatie gesloten.

Onderzoeker Zhang Yongzhen is totaal overvallen door de plotselinge sluiting. Nadat bewakers hem dit weekend de toegang tot zijn werkruimte ontzegden, begon hij buiten in de motregen een protestactie. Een bericht dat hij over de situatie publiceerde op het sociale netwerk Weibo werd verwijderd.