Chinese president Xi opent partijcongres met belofte Taiwan te annexeren, desnoods met geweld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De Chinese president Xi Jinping heeft gezegd op korte termijn Taiwan te willen inlijven, desnoods met geweld. Hij deed dat bij de opening van het partijcongres van de Communistische Partij, waar Xi naar alle waarschijnlijkheid gekozen wordt om nog eens vijf jaar president van China te zijn. Dat maakt hem de machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong.

Xi begon zijn twee uur durende toespraak met lofbetuigingen over de inname van Hongkong en het neerslaan van de autonome regering. Daarop ging hij moeiteloos door op het onderwerp Taiwan, waarbij volgens Xi de tijd rijp is om de macht op het eiland te grijpen om de verdere ‘unificatie’ van China te bewerkstelligen. De Chinese president waarschuwde voor buitenlandse inmenging bij acties in Taiwan, waarbij hij de Verenigde Staten niet bij naam noemde. Ook roemde Xi de groeiende invloed van China in de rest van de wereld.

Volgens analisten waren de woorden van Xi verrassend agressief voor een toespraak die normaliter vooral gericht is op de eigen partij. In Taiwan worden de stappen van Xi nauwlettend gevolgd. Sinds de omverwerping van het autonome Hongkong wordt gevreesd dat het onafhankelijke eiland de volgende prooi voor de Chinese overheid is. Deze zomer kwam het tot een nieuw conflict tussen China en de VS toen de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi Taiwan bezocht. Dat leidde tot Chinese militaire oefeningen rondom het eiland en de belofte van de Amerikaanse president Joe Biden dat de VS Taiwan zullen verdedigen bij een Chinese aanval.