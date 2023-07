Chinese dierentuin zegt dat beer écht geen mens in een berenpak is, maar klopt dat wel?

Een dierentuin in het oosten van China houdt bij hoog en laag vol dat een beer die dit weekend viral ging op sociale media wel degelijk een echt dier is, en geen mens in een slechtzittend berenpak. Wie de video bekijkt zal vermoedelijk niet direct geneigd zijn de dierentuin te geloven.

Het dier in kwestie is de Maleise beer, of Zonnebeer. Op de video staat het dier, als het een dier is, op twee poten en lijkt hij het publiek op te zwepen. Een blik op het achterste van de beer laat loshangend vel zien, wat verdacht veel weg heeft van een slechtzittende broek.