China wacht enorme besmettingsgolf, Duitsland biedt vaccinatiehulp aan

De Chinese autoriteiten lijken niet langer opgewassen te zijn tegen de coronapandemie. Maandag werd er melding gemaakt van een recordaantal nieuwe besmettingen: 40.000. Ondertussen gaan op verschillende plaatsen in het land mensen de straat op om te protesteren tegen de rigoureuze maatregelen die de autoriteiten nemen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Bij het recente bezoek van bondskanselier Olaf Scholz aan Beijing kwamen de landen al overeen dat in ieder geval alle buitenlanders die in China wonen, gebruik kunnen maken van het westerse vaccin. Het Chinese regime zou er verstandig aan doen ook de eigen bevolking in te enten met Pfizer-Biontech, meent gezondheidsexpert Timo Ulrichs. “China moet over zijn schaduw heenspringen.”