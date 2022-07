China voelt zich geprovoceerd door VS en dreigt met geweld, Taiwan zet zich schrap Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 301 keer bekeken • bewaren

Taiwan zet zich schrap voor een mogelijk militair offensief van China, in aanloop naar een voorgenomen bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi. Maandag werd op het eiland een grootschalige oefening voor in het geval van een luchtaanval gehouden. Tegelijkertijd werd bekend dat de Chinese overheid heeft gedreigd ‘krachtig’ op de VS te reageren als het bezoek van Pelosi doorgaat.

Maandagmiddag klonken op veel plekken in Taiwan, waaronder hoofdstad Taipei, de luchtalarmen. Via tekstbericht werd een waarschuwing voor inkomende raketten afgegeven, de straten waren leeg, gebouwen werden ontruimd. China heeft Taiwan nooit als onafhankelijk erkend en sinds de Russische invasie van Oekraïne, heerst de vrees dat China van de internationale chaos gebruik zal maken om Taiwan in te lijven. De afgelopen maanden voert China veelvuldig militaire oefeningen uit in de wateren rondom en de lucht boven Taiwan.

Eerder dit jaar liet de Amerikaanse president Joe Biden nog weten de alliantie tussen de VS en Taiwan te koesteren en zo nodig militair te zullen ingrijpen bij een Chinese invasie. Die uitspraken werden destijds door China niet in dank afgenomen. Afgelopen weekend bekoelde de relatie tussen de twee grootmachten verder, toen China de VS nog eens liet weten dat het een bezoek van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan als provocatie beschouwt. Een waarop op zal worden gereageerd, aldus de China.

Welke boodschap exact is overgebracht aan de regering in Washington is niet bekend, maar volgens ingewijden gaat het om ‘steviger bedreigingen dan voorheen’ die doen vermoeden dat China bereid is militair op te treden. Een woordvoerder van de Chinese regering heeft laten weten dat ‘de Verenigde Staten verantwoordelijk moet worden gehouden voor de eventuele ernstige gevolgen.’